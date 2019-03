Grüne Spitzenkandidaten für Wahl 2020 sind gekürt

Konvent an einem geheimen Ort

Seit Samstag hatte der Wahlkonvent der Partei getagt - nicht medienöffentlich und an einem geheimen Ort. Dabei wurde auch ein neuer Modus angewandt: 80 Personen waren in die Entscheidung eingebunden, und zwar die Mitglieder des Erweiterten Landesvorstandes der Grünen und rund 50 per Zufall ausgewählte Parteimitglieder.