Austria Klagenfurt überrollt Blau-Weiß Linz

Austria Klagenfurt hat am Sonntag im ersten Heimspiel unter den neuen deutschen Besitzern in der 2. Liga einen überzeugenden Sieg eingefahren. Die Kärntner fertigten den Tabellendritten Blau-Weiß Linz mit 5:0 (1:0) ab und verbesserten sich dadurch an die zwölfte Stelle.