Alko-Lenkerin krachte auf A2 in Betonleitwand

Im alkoholisierten Zustand ist Sonntagfrüh eine Pkw-Lenkerin (20) in Klagenfurt im Bereich der A2-Abfahrt „Knoten Ost“ frontal in die Betonleitwand gekracht und in die angrenzende Grünfläche gestürzt. Wie durch ein Wunder kam die Völkermarkterin mit leichten Verletzungen davon. Am Abend zuvor war es auf der Drautalstraße zu einer schweren Kollision gekommen…