Ex-IS-Krieger Azad G.: „Wir wurden reingelegt“

Jener mutmaßliche IS-Terrorist, der kürzlich kurdischen Soldaten in Syrien ins Netz gegangen ist, ist laut eigenen Angaben in Wien geboren und wurde vom IS „reingelegt“. In dem Video, das derzeit auf Facebook kursiert, will er andere vor der Terrormiliz und der „unmenschlichen Behandlung“, die ihm dort zuteilwurde, warnen. Was der bärtige junge Mann genau in dem Video erzählt? Islamismus-Experte Amer Albayati hat die Aufnahmen für krone.at übersetzt.