Fluggäste an brennendem Triebwerk vorbeigerutscht?

Nachdem in der Nacht von Freitag auf Samstag ein Laudmotion-Airbus am Flughafen London-Stansted wegen einer Panne am Triebwerk evakuiert werden musste, kamen am Sonntag in diversen Flug-Internetforen Fragen zu dem Zwischenfall auf. So sind zum Beispiel einige Experten der Ansicht, dass eine Evakuierung gar nicht nötig gewesen wäre. Dadurch hätten auch die Verletzungen bei acht Personen vermieden werden können. Debatten kamen zudem darüber auf, dass die Passagiere offenbar über das kaputte und eventuell noch brennende Triebwerk via Notrutschen aus dem Airbus gebracht wurden.