USA und Südkorea beenden gemeinsame Großmanöver

Trump stößt sich an Kosten

US-Präsident Trump hatte den Nutzen der Übungen mit Südkorea mehrfach in Frage gestellt, stieß sich an den damit verbundenen, hohen Ausgaben. Die USA würden Hunderte Millionen Dollar investieren, Südkorea würde sich an den Kosten nicht ausreichend beteiligen. Ähnliche Vorwürfe wurden von Südkorea in der Vergangenheit stets zurückgewiesen.