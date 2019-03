Double für Dominik Paris, „Blech“ für Kriechmayr

Wegen Neuschnees hatte das Rennen eine halbe Stunde verspätet begonnen, die Piste war in einem guten Zustand und ließ einen fairen Ablauf zu. Zweitbester Österreicher war Christian Walder als Elfter (+1,14), es war sein ex aequo zweitbestes Saisonergebnis nach Rang acht im November in der Abfahrt in Beaver Creek. „Es war wieder ein Patzer mittendrin. Der Erste ist weit weg, aber zum Fünften sind es zwei Zehntel“, ärgerte er sich ein bisschen. Die Teilnahme am Finale der Top 25 ging sich aber aus. „Das war das große Ziel“, sagte der Kärntner.