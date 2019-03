Drogen-Eltern verkauften „Gras“ an Minderjährige

Schulden mit Messer eingetrieben

So verkaufte man einem 17-Jährigen aus dem Raum Schärding auch 700 Gramm Cannabiskraut um 5500 Euro. Doch der konnte nicht alles bezahlen und so wollte der 20-jährige „Schwiegersohn in spe“ für die Eltern seiner Freundin Geldeintreiben gehen - mit dem Messer. Der Bedrohte traute sich zuerst nicht Anzeige zu erstatten, jetzt flog der versuchte schwere Raub auch auf.