Nächster Heimsieg für San Antonio und Pöltl

Neuerlich mit Jakob Pöltl in der Startformation haben die San Antonio Spurs am Samstag mit einem 116:102 gegen Oklahoma City Thunder einen weiteren Heimsieg in der NBA eingefahren. Der Wiener bilanzierte gegen den Dritten der Western Conference mit fünf Punkten, sieben Rebounds, einem Assist, zwei Steals und drei blockierten Würfen in 26:03 Minuten.