Fuchs schrammt nur knapp am 60-m-Finale vorbei!

Wahnsinn! Markus Fuchs schrammte bei der Hallen-EM in Glasgow über 60 m nur relativ knapp am Finale vorbei! In seinem Semifinale wurde er in 6,71 Sekunden Vierter, gesamt landete er nach der offiziellen Reihung auf dem elften Platz. Aber nur neun Sprinter waren schneller als er mit seinen 6,71. 6,67 Sekunden hätten zum Finale gereicht. Mit seiner persönlichen Bestzeit von 6,65 wäre er in den Endlauf eingezogen…