Auto mit Bauschaum fahruntüchtig gemacht

Zwischen Freitag 18 Uhr und Samstag 13 Uhr beschädigte der bisher unbekannter Täter in Umhausen, Niederthai, ein vor einem entlegenen Haus abgestellten Pkw. Der oder die Täter sprühten PU Schaum (sogenannten Bauschaum) in beide Auspuffrohre sowie durch den Kühlergrill in den Motorraum ein, wo der Schaum vollständig aushärtete, das Fahrzeug dadurch nicht mehr fahrbereit war und abgeschleppt werden musste. Die Schadenshöhe ist derzeit nicht bekannt. Die Polizei bittet um Hinweise.