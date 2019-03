Buchinger & Pokorny greifen in Salzburg nach Gold

Einfach traumhaft: Beim Series-A-Turnier in der Salzburgarena greifen am Sonntag (15) zwei Lokalmatadore nach erstem Edelmetall in der Olympia-Qualifikation. Alisa Buchinger schaffte den Finaleinzug ohne einen einzigen Gegentreffer - Stefan Pokorny nach erlittenem Cup im Halbfinale mit „Turban“ buchstäblich in allerletzter Sekunde.