Erpresser: „Geld her oder schlechte Bewertung!“

Heutzutage ist es im Gastgewerbe nicht leicht, seinen guten Ruf konstant aufrecht zu erhalten. Ein Priserl zu viel in der Küche oder ein „Stolperer“ beim Service und die „Daumen-runter“-Bewertungen schießen rasant in die Höhe. Kommen schließlich noch Antipathie oder Neider dazu, die ihre Freunde aufhetzen, kann der gute Ruf bald weg sein. Was dann noch fehlt, ist fiese Erpressung.