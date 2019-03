Andreas Goldberger ist ein wahrer Tausendsassa

Wenn man etwas gerne tut, geht alles leichter„, antwortet Andreas Goldberger auf die Frage, wie er alles unter einen Hut bekommt. “Man muss den Tag eben voll ausnutzen„, schmunzelt der Tausendsassa. Das tut er auch: Aktuell noch voll bei der Weltmeisterschaft eingebunden, geht es für den Oberösterreicher in Kürze wieder zurück auf die Schulbank: “Im März werde ich in Tirol die Instruktorausbildung beginnen“, schildert Goldberger. Denn die Skisprunglegende will “up to date" bleiben, sich stetig weiterbilden, um den Nachwuchs richtig fördern zu können.