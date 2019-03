Ganz Villach bebte beim großen Faschingsumzug

Villach ist und bleibt die Faschings-Hochburg in Österreich, was am Samstag zum wiederholten Mal bewiesen wurde. Schon in der Früh tummelten sich Maskierte in der Innenstadt, in den Geschäften wurde gefeiert und aus allen Ecken und Gassen war ein lautstarkes Lei-Lei zu hören. Höhepunkt freilich war der große Umzug, bei dem 70 Gruppen mit rund 3500 Teilnehmer die Tausenden Zuseher begeisterten, die die Draustadt zum Beben brachten.