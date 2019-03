Traumsaison birgt Albtraum-Szenario für den LASK

Brisant für ÖFB und Liga

Womit dem aber in zwei Spielen international ein Blitz-K. o. droht. Damit der Verlust von den in der Europa League Gruppenphase auf drei Millionen € geschätzten Fix-Einnahmen! Ein Szenario, das heuer am ehesten den LASK treffen könnte: Dem Cup-Halbfinalisten und sicheren Liga-Zweiten. Brisant dabei für die Fußball-Hüter des ÖFB. Da das Pokal-Finale aufgrund des neuen Liga-Modus’ heuer nicht nach, sondern während der Meisterschaft steigt, hätte es für jeden Cupsieger Sinn, am Ende der Saison nicht Liga-Zweiter zu werden