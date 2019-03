In Leoben eröffnet ein neues Spital für Kleintiere

Josef Schlederer (53) behandelt mit neun Tierärzten in der Leobner Kärntnerstraße alle Klein- und Heimtiere. Mitte April eröffnet er zusätzlich ein 1500 Quadratmeter großes veterinärmedizinisches Spital für Kleintiere, das derzeit am Prettachfeld eingerichtet wird. Es soll einzigartig in Südosterreich sein.