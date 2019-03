Seidl-Goldtor! Wr. Neustadt bezwingt Lustenau

Juniors OÖ beenden Lafnitz-Serie

Lafnitz kassierte in Pasching die erste Liganiederlage seit August. Elf Ligaspiele waren die Steirer seither ungeschlagen. Leon Ilic (21.) und Valentin Grubeck (63.) sorgten für eine 2:0-Führung der Juniors. Lafnitz gelang durch Thorsten Schriebl nur noch der Anschlusstreffer (79.). Für Lafnitz geht es am Dienstag mit dem Nachtragsspiel gegen Spitzenreiter Wattens weiter. Zum Abschluss der 17. Runde gastiert am Sonntag (10.30 Uhr) Blau Weiß Linz bei Austria Klagenfurt.