„Nicht alle gleich, aber alle gleich würdig“

Seit zwei Monaten ist es nun so weit, und das Abendland steht noch immer. Auch wenn sich die ersten homosexuellen Paare offiziell das Jawort gegeben haben. Standesamtlich zumindest. Ob sie es künftig auch in der evangelisch-lutherischen Kirche dürfen, wird am kommenden Samstag in der Synode, unserem Kirchenparlament, entschieden. Sehr viele evangelische Gemeinden pflegen einen offenen und selbstverständlichen Umgang mit dem Thema Homosexualität und unterstützen die kirchliche Ehe für alle. Aber natürlich gibt es auch in unseren Reihen Skeptiker. Kritiker. Und Gegner. Das ist auch in Ordnung, denn unsere Kirche ist genau wie unsere Gesellschaft keine Gesinnungsgemeinschaft.