Bessere Gewinnchancen für VW in Braunschweig

VW möchte lieber in Braunschweig, dem zuständigen Gericht für den Firmensitz des Konzerns in Wolfsburg, verhandeln. Thomas Hirmke vom Verein für Konsumenteninformation, der die Sammelklage eingebracht hat, glaubt, den Grund zu kennen: „Laut dem Autofahrerclub ADAC liegt die Gewinnchance bei einem Prozess gegen VW außerhalb Braunschweig bei 7:1. In Braunschweig beträgt sie hingegen 1:30.“