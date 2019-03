Schwierige Pflege daheim: Profis geben viele Tipps

Derzeit sind knapp 250.000 Steirer über 65 Jahre alt, in 15 Jahren werden es schon über 100.000 mehr sein! Das Thema Pflege wird also noch wichtiger. 80 Prozent der Pflegebedürftigen werden im häuslichen Umfeld betreut. Und da setzen die Experten der Geriatrischen Gesundheitszentren in Graz an. Mit einer Musterwohnung, in der es Tipps rund um die Betreuung gibt.