Admira sorgt für Kopfschmerzen beim SCR Altach

Der folgende Eckball hätte eine Vorentscheidung für die Admira bringen können. Simon Piesinger rangelte mit Christoph Schösswendter, Schiedsrichter Sebastian Gishamer entschied auf Strafstoß. Kobras tauchte gegen Zwierschitz jedoch in die richtige Ecke (66.). Altach mühte sich in einer nun unterhaltsamen Partie weiter, Linie ins Offensivspiel zu bringen. Der Erfolg blieb aber aus. In der 79. Minute war der Ball zwar im Gäste-Tor, Netzer war bei seinem Kopfball aber im Abseits gestanden.