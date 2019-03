WC-Panne sorgt für neue Aufregung bei Laudamotion

Panne an Lauda-Motion-Airbus in London

Am Freitagabend ist es am Londoner Flughafen Stansted zu einem schweren Zwischenfall mit einem Laudamotion-Airbus gekommen. Während des Startvorganges ist nach einem lauten Knall ein Triebwerk ausgefallen, der Flug nach Wien musste abgebrochen und die Maschine evakuiert werden. Der Flughafen lag stundenlang lahm.