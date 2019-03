Stadlober: „Von Idioten nichts verderben lassen“

„Es waren echt schwere Tage für uns“

Stadlober betonte, dass ihre Vorbereitung wegen der Gesundheitsprobleme und natürlich wegen der Dopingaufreger alles andere als optimal gewesen sei. „Gerade in den letzten Tagen war es nicht so einfach, dass ich mich fokussiere und motiviere, darum ist der achte Platz super. Es ist ganz schwer, so was auszublenden“, sagte die Salzburgerin.