Dadic hat nun zwei Olympiasieger im Trainerstab

Sensationelle Neuerungen im Umfeld von Österreichs Leichtathletik-Star Ivona Dadic! Einen Tag nach ihrem vierten Platz bei der Hallen-EM in Glasgow gab unsere Vize-Weltmeisterin bekannt, dass ab sofort zwei Olympiasieger in ihrem Trainerstab sind. Im Weitsprung wird die 25-Jährige von Dwight Phillips (US), der 2004 Gold in Athen gewann, trainiert. Und im Speerwurf betreut Andreas Thorkildsen (Nor), der 2004 und 2008 Olympiasieger war, sie neben Lisi Eberl.