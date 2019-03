Beim Eistauchen versagte Herz einer Deutschen

„Samstagvormittag unternahmen drei deutsche Taucher einen Tauchgang unter Eis am Weißensee in Mösel in der Gemeinde Stockenboi. Es handelte sich um ein befreundetes Pärchen (30 und 35 Jahre alt aus Frankfurt am Main) und einen 63 Jahre alten Tauchlehrer aus Münster. Alle drei Taucher waren an einem Sicherungsseil gesichert, zwei Personen waren am Steg als Leinenführer eingeteilt“, schildert ein Polizist.