Wiesberger & Schwab im Oman von Sandsturm verweht

Pech hatten die beiden Österreicher deshalb, weil sie am Samstagvormittag im Al Mouj Golf deutlich schwierigere Konditionen vorfanden als jene Spieler, die am Freitagvormittag unterwegs gewesen waren. „Das war leider kein zufriedenstellendes Ergebnis heute“, sagte Schwab. „Stürmischer und böiger Wind erschwerte das Spiel und es passierten mir auch zu viele Fehler. Trotzdem fühle ich mich gut für nächste Woche in Katar“, ergänzte der Steirer.