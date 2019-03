Gärtnerei am Hofgarten soll für Busse weichen

Wo sollen künftig Reisebusse in Innsbruck parken? Weil der Plan einer Tiefgarage am Hofgarten im Zuge des MCI-Chaos verworfen wurde, ist die Frage wieder brandaktuell. Die Stadt will Busse und Sport am Fennerareal unter einen Hut bringen. Die Hofgarten-Gärtnerei könnte die Verliererin sein. Das treibt die Hofgartenfreunde auf die Palme: „Eine wertvolle Institution wird geopfert.“