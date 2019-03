Haus in Vollbrand: Bewohner unverletzt befreit

In Bisamberg im Ortsgebiet Langenzersdorf stand in der Nacht auf Samstag ein Haus in Vollbrand. Der Bewohner und ein Hund konnten das Gebäude selbstständig verlassen. Mehr als 80 Einsatzkräfte brachten die Flammen rasch unter Kontrolle. Rund drei Stunden später konnte offiziell „Brand aus“ gegeben werden.