Lenker stellte Auto im Tunnel ab und flüchtete

Gegen 15.15 Uhr war der 48-jährige Lenker aus dem Bezirk Voitsberg mit seinem Pkw samt Anhänger auf der B70 in Richtung Köflach unterwegs. Etwa 30 Meter nach der Einfahrt in die Unterflurtrasse - es ist gleichzeitig die Umfahrung der Stadt Voitsberg - stellte er sein Auto am rechten Fahrstreifen ab und flüchtete zu Fuß. Das Fahrzeug war im Frontbereich stark beschädigt.