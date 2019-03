Inter verliert bei Europa-League-Generalprobe

Der Lokalrivale AC Milan (am Samstag gegen Sassuolo) und die AS Roma (am Samstag im Derby bei Lazio) können mit Siegen vorbeiziehen. Luca Ceppitelli (31.) und Leonardo Pavoletti (43.) trafen für die Gastgeber aus Sardinien, die weiter 14. sind. Lautaro Martinez (38.) gelang nur der zwischenzeitliche Ausgleich. Nicolo Barella schoss in der Nachspielzeit noch einen Foulelfmeter für Cagliari über das Tor. Inter trifft am Donnerstag im EL-Achtelfinal-Hinspiel auswärts auf Frankfurt, wo Adi Hütter als Trainer tätig ist und Martin Hinteregger in der Abwehr agiert.