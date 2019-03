Dortmund kassiert in Augsburg nächste Schockpleite

Borussia Dortmund hat im Jahr 2019 zum wiederholten Male im Titelkampf der deutschen Fußball-Bundesliga Federn gelassen! Das Team von Trainer Lucien Favre verlor am Freitagabend bei Abstiegskandidat FC Augsburg 1:2 und hat damit vier der jüngsten fünf Liga-Spiele nicht gewonnen. Bayern München hat nun am Samstag die Chance, mit einem Sieg bei Mönchengladbach nach Punkten mit dem BVB gleichzuziehen. Matchwinner für die Augsburger, bei denen Kevin Danso und Michael Gregoritsch durchspielten und Georg Teigl in der 17. Minute eingewechselt wurde, war der 27-jährige Südkoreaner Ji Dong-won mit einem Doppelpack (24., 68.).