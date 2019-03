Alkolenker fuhr auf Zebrastreifen drei Personen um

Am Freitag, gegen 16.35 Uhr, überquerten ein 27-jähriger Österreicher, eine 18-jährige Österreicherin und eine 41-jährige türkische Staatsangehörige bei Grünlicht einen Schutzweg in Innsbruck. Zur selben Zeit fuhr ein 44-jähriger Österreicher mit seinem Auto in westliche Richtung und fuhr ohne anzuhalten über den Schutzweg. Dabei wurden alle drei Personen angefahren.