Ukraine: Die Gesichter des vergessenen Krieges

Pensionistin bleiben 25 Euro zum Leben übrig

Auch abseits des Kriegsschauplatzes bleibt die Situation für Millionen Menschen in der Ukraine angespannt. Ein Drittel lebt in extremer Armut. Umgerechnet 55 Euro beträgt die Mindestpension hier, der Mindestlohn liegt bei 137 Euro. Der 83-jährigen Anna bleiben nach Abzug der Energiekosten lediglich 25 Euro pro Monat übrig. Ohne die Hilfe der Caritas kann sie nicht überleben. Für den Besuch aus Österreich hat sie extra eingeheizt - ein Luxus, den sie sich eigentlich nicht leisten kann. Aus Angst vor einer neuen Hungersnot investiert die Pensionistin jeden Cent in Essensvorräte: „Wir leben in ständiger Unsicherheit.“