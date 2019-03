Jogger erwürgte in „Todeskampf“ nur Baby-Puma

Jener Jogger, der sich dafür feiern ließ, in einem Kampf um Leben und Tod einen Berglöwen erdrosselt zu haben, hat nur einen vermutlich ausgehungerten und verwaisten Baby-Puma getötet. Eine Autopsie am Tier ergab nun, dass die Raubkatze nur drei oder vier Monate alt war und lediglich elf Kilo wog - also nur etwa doppelt so viel wie eine normale Hauskatze.