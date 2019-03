Die Jungen zeigen vor, wie Politik gehen könnte

Argumente statt Klubzwang

Genau an diesem Punkt drängten sich bei den Beobachtern am Freitag jedoch leise Zweifel auf. Der Verdacht: Dass die 63 jungen Steirer so sachlich, fair und kultiviert debattierten, könnte gerade daran gelegen haben, dass sie nicht nach Fraktionen geordnet im Plenum saßen. So ging es tatsächlich um Inhalte statt Parteitaktik, um Argumente statt Klubzwänge.