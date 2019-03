„Jeder soll Bergwelt nutzen dürfen“

Auch Claudia Entleitner vom Bauernbauernhof in Piesendorf ist betroffen: Etwa 70 Stück Vieh treibt die Familie im Sommer ins weitgehend unberührte Käfertal in Ferleiten am Fuße des Großglockners. „Die Eigenverantwortung geht leider heute immer mehr verloren“, bedauert sie. Wanderer queren am Weg ins Tal direkt ihre Koppeln. Kontrovers diskutiert wird jetzt auch ein generelles Hundeverbot auf der Alm. Vor allem Oberösterreich macht in dieser Frage Druck. Entleitner: „Unsere Kühe sind an Hunde gewohnt, weil wir selbst einen haben.“ Vor allem in der Mutterkuhhaltung sind Kläffer aber bestimmt ein Feinbild für die Kühe. Es wird auch bei gutmütigen Rassen ein Instinkt geweckt. Entleitner: „Man muss viel Aufklärungsarbeit leisten.“