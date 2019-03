Zweitwohnsitz-Meldungen: Ortschefs über Start

Auch in Zell am See, der in der Zweitwohnsitzfrage leidgeprüften Bergstadt, ist man positiv gestimmt: „Es läuft gut an“, informiert VP-Bürgermeister Peter Padourek, dass sich bereits „ein paar Personen“ gemeldet haben. Insgesamt gibt es in Zell am See rund 900 Wohnungen und Villen, die nicht hauptwohnsitzlich genutzt werden.