Slowene ist neuer Teamchef von ÖFB-Gegner Lettland

Der Slowene Slavisa Stojanovic ist neuer Trainer von Lettlands Fußball-Nationalmannschaft! Der 49-Jährige erhält einen Dreijahresvertrag und wird in der kommenden Woche seine Arbeit mit der Auswahl des baltischen Landes aufnehmen, wie der lettische Fußballverband am Freitag in Riga mitteilte. Stojanovic folgt dem Finnen Mixu Paatelainen nach. Lettland trifft in der EM-Qualifikation auf Österreich.