Sehnenreizung! Alaba fällt bei Bayern München aus

Diesen Abend haben sie in München nicht vergessen, allen voran Niko Kovac nicht. Das 0:3 gegen Mönchengladbach war die höchste Niederlage in der Amtszeit des Kroaten als Trainer des FC Bayern. Die Heimniederlage markierte Anfang Oktober einen Tiefpunkt. In der Tabelle stürzte der deutsche Serienmeister damals auf Platz sechs ab. Jetzt kommt es am Samstag (18.30 Uhr) im Borussia-Park zur Revanche - allerdings ohne David Alaba!