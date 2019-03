VW setzt vor Gericht auf Verzögerungstaktik

Der Linzer Rechtsanwalt Michael Poduschka, der zahlreiche Prozesse im Abgasskandal führt: „Die Prozesstaktik von VW ist auf Verzögerung aus.“ Es ist die erste Sammelklage des Vereins für Konsumenteninformation (VKI) in Oberösterreich. Ähnliche Verfahren fanden zuletzt in Wien und Feldkirch statt. Rund zwei Dutzend Betroffene sind als Zuschauer in den Saal 201 des Landesgerichtes Wels gekommen. Sie wirken nach der einstündigen Verhandlung etwas enttäuscht. Denn um ihre Ansprüche in der Höhe von 3,1 Millionen Euro - durchschnittlich machen sie eine Wertminderung von 6000 Euro für ihre Fahrzeuge geltend - ging es bei der Verhandlung (noch) nicht.