BRONZE! WM-Farce mit gutem Ende für Stefan Kraft

FIS Renndirektor Walter Hofer sprach von hyperselektiven Bedingungen. „Ich kann mir vorstellen, dass die Jury permanent am Diskutieren war. Es ist unglaublich schwierig, und du weißt immer erst danach, ob es gut war oder nicht.“ Die besondere Problematik sei gewesen, dass man nicht gewusst habe, wie sich die Bedingungen entwickeln werden. „Letztendlich müssen wir dafür geradestehen, was zum Schluss rauskommt.“ Anlaufverlängerungen in der Schlussphase seien keine Option gewesen. Ein positiver Aspekt sei, dass man wenigstens zwei Durchgänge durchgebracht habe, die zu keinem Sensationspodium geführt hätten.