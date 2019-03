Alle Mühlviertler warten auf die Rückkehr vom Wolf

„Müssen uns auf Wölfe einstellen“

Davon, dass sich das Wolfsthema auch in Oberösterreich ausweitet, sind die Experten überzeugt. „In Deutschland gab es seit der ersten Rudelbildung im Jahr 2000 eine Steigerung der Population von rund 36 Prozent pro Jahr“, weiß Rauer. Und das halbe Dutzend Welpen, das an der Grenze bei Liebenau noch mit den Elterntieren lebt, wird heuer „flügge“. Ebenso je vier Welpen des Rudels vom Truppenübungsplatz Allentsteig und jenes in Litschau an der Grenze Tschechien-NÖ. „Wohin die Tiere abwandern, kann niemand vorhersagen. Die Elterntiere des Rudels bei Liebenau stammen aus Deutschland und vermutlich aus Polen“, sagt Wolfsbeauftragter Rauer, der aber sicher ist: „Wir müssen uns auf mehr Wölfe einstellen.“