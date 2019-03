Welser sammelten in Dänemark Ideen für Markthalle

Eine 320 Meter lange Skipiste auf einer Müllverbrennungsanlage! In wenigen Monaten ist das in Kopenhagen Realität. Ein Lift zieht dann Skibegeisterte auf das Dach des 85 Meter hohen Gebäudes. Auf einem Kunststoffbelag geht es quasi an der Hausmauer entlang mit maximalem Gefälle von 45% zurück an den Start.