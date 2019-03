Auch im Fasching an Regeln halten!

Feiern bis zum Abwinken. Gerade im Burgenland ist die närrische Zeit sehr beliebt, und am Faschingsdienstag wird in vielen Betrieben nur kurz oder gar nicht gearbeitet. Experten der AK geben nun wichtige Tipps, was an diesem Tag tatsächlich erlaubt ist, und was nicht. Kostümieren ist nur mit dem O. K. des Chefs möglich.