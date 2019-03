Nur rasches Eingreifen rettete Mischling

„Die Panik in den Augen des Tieres - man kann sich das gar nicht vorstellen“, schildert die immer noch geschockte Besitzerin gegenüber der „Krone“. Einer ihrer Hunde hatte nach einem Spaziergang am Leithadamm stark zu zittern begonnen und mehrmals erbrochen. Die alarmierte Frau zögerte daraufhin keine Sekunde und brachte den eineinhalb Jahre alten Mischling zur Tierklinik ins nahegelegene Parndorf. Für die Veterinärmediziner dort stand sofort fest: „Das ist Gift.“ Nach eineinhalb Tagen intensiver Behandlung konnte der Vierbeiner wieder entlassen werden und hat sich inzwischen wieder erholt. Die Gattendorferin ist aber zutiefst verunsichert. „Bei uns sind die Hunde Familienmitglieder.“ Sie ist überzeugt, dass ihr Liebling bei dem Damm etwas gefressen hat. Darüber, was es war, kann sie nur mutmaßen, aber: „Man verliert nicht einfach so Gift.“