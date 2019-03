Dieser Dummy fliegt mit SpaceX-Kapsel zur ISS

Am Sonntag, um 9.30 Uhr MEZ, soll „Crew Dragon“, dann am Außenposten der Menschheit im All andocken und am 8. März wieder zur Erde zurückkehren. „Wir sind bereit für den Start, wir sind bereit für das Andocken“, sagte Bill Gerstenmaier, der bei der NASA für die bemannte Raumfahrt zuständig ist, vor einer Woche bei einer Pressekonferenz.