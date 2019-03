Begehrte Hotspots: Luxusimmobilien in Österreich

Voll im Trend: Naturparadiese am See oder in den Bergen

Das Pendant zu urbanen Stadthäusern bilden idyllische Lagen am Wasser oder in Bergen. Während es die einen in die lebendige Stadt zieht, wollen andere ihren Lebensmittelpunkt in ruhigere Gebiete verlegen oder suchen schlicht nach einem geeigneten Feriendomizil für sich und die Familie. Weil solche Standorte mitunter noch schwerer zu finden sind als Immobilien in der Stadt, klettern auch hier die Preise in ungeahnte Höhen. Den größten Zuwachs im Jahr 2019 erwarten Experten für Kärnten und die Steiermark, die beide für ihre atemberaubende Landschaft bekannt sind.