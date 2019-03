Hofreitschule: Aufsatteln mit neuer Chefin

Was hält Klima von Pferden im Polizeidienst?

Apropos Tierwohl: Was hält Klima eigentlich von Pferden im Polizeidienst? „Ich kenne die Gegebenheiten in Wiener Neustadt sehr gut, die Pferde haben dort ein gutes Leben. Die Sinnhaftigkeit haben natürlich andere zu entscheiden.“