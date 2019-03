Frühlings-Boten bringen Leid für Tirols Allergiker

Nur eine kurze Verschnaufpause ist am Freitag Pollenallergikern in Tirol vergönnt. Nach Spitzenwerten in den vergangenen Tagen steigt ab dem Wochenende die Belastung wieder deutlich an. Tirols oberste Pollenjägerin, Notburga Oeggl-Wahlmüller, sieht generell schwere Zeiten auf Allergiker zukommen. Klimawandel und Pflanzenimporte sorgen für neue Gefahrenquellen.